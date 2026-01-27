Educazione ambientale, l’incontro degli studenti di Remedello in Regione

Remedello, con la medaglia d’argento al collo e, prima ancora, quella d’oro, ha testimoniato l’attenzione alla sensibilizzazione e a all’educazione ambientale sul palco di Regione Lombardia, anche attraverso i suoi studenti che hanno raccontato i progetti scolastici green. L’Amministrazione comunale, gli alunni della 5ªA della primaria e della 3ªB della secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo Bonsignori, la direzione scolastica e la società Cbbo hanno partecipato all’evento promosso dall’Assessorato all’Ambiente di Regione Lombardia denominato «Il valore del verde: storie di cura dai nostri territori»: un appuntamento dedicato a chi si è distinto nel concorso fotografico promosso dal Pirellone in occasione della Giornata del verde pulito 2025.

Il contest

Remedello, a tale contest, si era classificato secondo tra i Comuni lombardi sotto i 5.000 abitanti (e nel 2021 era arrivato primo).

«Il costante impegno dell’Amministrazione comunale sul tema ambientale e la preziosa collaborazione tra enti del territorio, associazioni e scuola hanno creato una buona sinergia che porta a risultati importanti – commenta la capogruppo di maggioranza Francesca Ceruti –. Durante l’evento abbiamo presentato il progetto che Cbbo sta portando quest’anno nelle scuole dei comuni soci intitolato "Ricuci il futuro. Consapevolezza e sostenibilità nella moda". In un contesto in cui la moda ci sta abituando al concetto di "usa e getta" è necessario sensibilizzare i giovani sull’essere consumatori più consapevoli».

Cardine della testimonianza, l’importanza della sinergia. «Da soli non si va da nessuna parte e il gioco di squadra è quello che fa la differenza – prosegue Ceruti –. Con questo spirito, coinvolgendo associazioni, volontari, scuola, cittadini, abbiamo puntato sul sensibilizzare ognuno a non abbandonare rifiuti, sul fare in modo che quando si assiste a un comportamento negativo non ci si giri dall’altra parte». Sul palco anche i ragazzi che hanno espresso il loro pensiero: «Un grazie a loro che ci offrono ogni giorno importanti spunti per partire verso nuove sfide», chiude Ceruti, ringraziando tutti i partner del lavoro di squadra, come Cbbo e la scuola.