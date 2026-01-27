Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaAmbiente

Educazione ambientale, l’incontro degli studenti di Remedello in Regione

Giulia Bonardi
Alcuni alunni del Bonsignori hanno partecipato con l’Amministrazione comunale all’evento «Il valore del verde: storie di cura dai nostri territori»
Sul palco della Regione per raccontare "Storie di cura dai nostri territori"
Sul palco della Regione per raccontare "Storie di cura dai nostri territori"
AA

Remedello, con la medaglia d’argento al collo e, prima ancora, quella d’oro, ha testimoniato l’attenzione alla sensibilizzazione e a all’educazione ambientale sul palco di Regione Lombardia, anche attraverso i suoi studenti che hanno raccontato i progetti scolastici green. L’Amministrazione comunale, gli alunni della 5ªA della primaria e della 3ªB della secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo Bonsignori, la direzione scolastica e la società Cbbo hanno partecipato all’evento promosso dall’Assessorato all’Ambiente di Regione Lombardia denominato «Il valore del verde: storie di cura dai nostri territori»: un appuntamento dedicato a chi si è distinto nel concorso fotografico promosso dal Pirellone in occasione della Giornata del verde pulito 2025.

Il contest

Remedello, a tale contest, si era classificato secondo tra i Comuni lombardi sotto i 5.000 abitanti (e nel 2021 era arrivato primo).

«Il costante impegno dell’Amministrazione comunale sul tema ambientale e la preziosa collaborazione tra enti del territorio, associazioni e scuola hanno creato una buona sinergia che porta a risultati importanti – commenta la capogruppo di maggioranza Francesca Ceruti –. Durante l’evento abbiamo presentato il progetto che Cbbo sta portando quest’anno nelle scuole dei comuni soci intitolato "Ricuci il futuro. Consapevolezza e sostenibilità nella moda". In un contesto in cui la moda ci sta abituando al concetto di "usa e getta" è necessario sensibilizzare i giovani sull’essere consumatori più consapevoli».

Cardine della testimonianza, l’importanza della sinergia. «Da soli non si va da nessuna parte e il gioco di squadra è quello che fa la differenza – prosegue Ceruti –. Con questo spirito, coinvolgendo associazioni, volontari, scuola, cittadini, abbiamo puntato sul sensibilizzare ognuno a non abbandonare rifiuti, sul fare in modo che quando si assiste a un comportamento negativo non ci si giri dall’altra parte». Sul palco anche i ragazzi che hanno espresso il loro pensiero: «Un grazie a loro che ci offrono ogni giorno importanti spunti per partire verso nuove sfide», chiude Ceruti, ringraziando tutti i partner del lavoro di squadra, come Cbbo e la scuola.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
educazione ambientaleambienteRemedello
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario