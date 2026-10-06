Mazzano: l’anfiteatro del parco rinasce con i giovani e la street art

Un progetto che ha coinvolto i ragazzi e si è concluso con l’opera dell’artista Monograff

Nadia Lonati 06 ottobre 2026 2 ' di lettura

Inaugurato l'anfiteatro riqualificato per il progetto Arena Viva © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti riqualificazioneeducazioneTrue QualityMazzano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...