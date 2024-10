Maxi tamponamento a catena a Calcinato, morta una donna

È morta questa notte in ospedale una delle 10 persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto ieri sera a Calcinato sulla Sp668. Si tratta di Tecla Pluda, classe 1956, residente a pochi chilometri dalla zona in cui è avvenuto l'incidente.

Le condizioni della donna erano parse fin da subito molto gravi ed era stata trasportata al Civile con l'elisoccorso. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morta nella notte. Tecla Pluda era molto conosciuta in paese. Infatti, è la moglie del consigliere nazionale degli Alpini Luigi Lecchi nonché madrina del gruppo delle penne nere di Calcinato.

Dall’organizzazione del grande Raduno alpino del Secondo Raggruppamento fanno sapere che la sfilata a Montichiari avverrà comunque nonostante il dolore per la scomparsa di Pluda, che verrà ricordata nel corso della mattinata. E i membri del Consiglio nazionale sfileranno con il lutto al braccio.

Chi era Tecla Pluda

Fino alla pensione, pochi anni fa, ha insegnato alle scuole elementari di Calcinato. Sposata da quasi quarant’anni con il consigliere nazionale dell’Ana e presidente del Consorzio di Bonifica del Chiese Luigi Lecchi, i due hanno due figlie: Marta, direttore della banda del paese, e Teresa.

Tecla Pluda è stata una figura di spicco della comunità, conosciutissima in paese per aver formato generazioni di calcinatesi in qualità di insegnante, ma anche per il suo impegno civico, sempre a fianco degli alpini e non solo, e la sua costante presenza in oratorio.