C’è stato un maxi tamponamento a catena a Calcinato: 10 feriti

Il mancato rispetto di una precedenza lungo la Sp668 tra Montichiari e Lonato ha provocato poco prima delle 21 un tamponamento a catena che è finito in una terribile carambola che ha riguardato cinque auto che stavano percorrendo una rotatoria nel territorio di Calcinato.

Dieci le persone ferite, di cui una donna trasferita in codice rosso al Civile in l’eliambulanza in gravi condizioni. Per lei si sono rese necessarie le manovre di rianimazione durate circa un’ora.

Tra i feriti una donna al settimo mese di gravidanza che viaggiava col marito su una Smart. Per lei solo accertamenti sanitari.

Sul posto per estrarre i feriti dalle vetture i Vigili del fuoco di Desenzano. Cinque le autoambulanze intervenute. Sul posto la polizia stradale di Salò e la Locale.