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Marone, frana vicino alla ferrovia: caduti due massi giganti

Le rocce si sono staccate da una parete che fiancheggia la Brescia-Iseo-Edolo. In corso i rilievi per capire se ci sia il rischio di nuovi cedimenti
Flavio Archetti
I massi caduti vicino alla ferrovia tra Vello e Marone
I massi caduti vicino alla ferrovia tra Vello e Marone

Due massi giganti si sono staccati oggi da una parete rocciosa che fiancheggia la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, poco fuori l’abitato di Marone, in direzione Pisogne. I frammenti di roccia, due di dimensioni molto grandi, si sono fermati a pochi metri dalla linea ferrata. A quanto appurato dal geologo chiamato da Ferrovie Nord, si sarebbero staccati dalla parete che si trova poco sopra. I rilievi stanno appurando se ci siamo rischi di nuove frane.

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