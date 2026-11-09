Due massi giganti si sono staccati oggi da una parete rocciosa che fiancheggia la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, poco fuori l’abitato di Marone, in direzione Pisogne. I frammenti di roccia, due di dimensioni molto grandi, si sono fermati a pochi metri dalla linea ferrata. A quanto appurato dal geologo chiamato da Ferrovie Nord, si sarebbero staccati dalla parete che si trova poco sopra. I rilievi stanno appurando se ci siamo rischi di nuove frane.
Marone, frana vicino alla ferrovia: caduti due massi giganti
Le rocce si sono staccate da una parete che fiancheggia la Brescia-Iseo-Edolo. In corso i rilievi per capire se ci sia il rischio di nuovi cedimenti
Flavio Archetti
I massi caduti vicino alla ferrovia tra Vello e Marone
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