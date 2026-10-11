Marone, anziano trovato morto per strada

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

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Un signore di 85 anni è stato rinvenuto senza vita in via Grumello. Inutili i soccorsi

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