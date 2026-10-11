Marone, anziano trovato morto per strada

Lo hanno trovato riverso a terra, ormai privo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri e dei volontari del 118 intervenuti a Marone in via Grumello, un anziano di 85 anni potrebbe esser stato colto da un malore e quindi potrebbe aver picchiato violentemente il capo a terra nella caduta.
I soccorsi
Al momento non è certo cosa possa aver provocato il decesso dell'uomo, classe 1941.
L'unica cosa certa è che questi era uscito nel pomeriggio per fare una passeggiata come era solito fare nelle sue giornate. Poi il triste epilogo con l'allarme dato da alcuni passanti e la corsa, ormai inutile, dei soccorsi che sono giunti sul posto con un'ambulanza e due auto mediche, ma per poter poi solo constatare, purtroppo, il decesso.