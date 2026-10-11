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Marone, anziano trovato morto per strada

Un signore di 85 anni è stato rinvenuto senza vita in via Grumello. Inutili i soccorsi
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Ambulanza (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Ambulanza (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it

Lo hanno trovato riverso a terra, ormai privo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri e dei volontari del 118 intervenuti a Marone in via Grumello, un anziano di 85 anni potrebbe esser stato colto da un malore e quindi potrebbe aver picchiato violentemente il capo a terra nella caduta.

I soccorsi

Al momento non è certo cosa possa aver provocato il decesso dell'uomo, classe 1941.
L'unica cosa certa è che questi era uscito nel pomeriggio per fare una passeggiata come era solito fare nelle sue giornate. Poi il triste epilogo con l'allarme dato da alcuni passanti e la corsa, ormai inutile, dei soccorsi che sono giunti sul posto con un'ambulanza e due auto mediche, ma per poter poi solo constatare, purtroppo, il decesso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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