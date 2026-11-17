Per spiegare dove ci si ferma in carrozzina gli autorappresentanti di Anffas hanno portato in Comune le fotografie dei marciapiedi. Le hanno scattate a Rivoltella, lungo i percorsi che usano per raggiungere la sede. Nelle immagini ci sono crepe e dislivelli. A spiegare all’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Maiolo che cosa comportano per chi passa di lì ogni giorno sono state le persone che incontrano quegli ostacoli.
L’iniziativa
Il gruppo si chiama «Sos rappresentanti» e si è riunito per la prima volta a marzo. Ne fanno parte persone con disabilità che frequentano i quattro servizi di Anffas Desenzano, l’associazione presieduta da Maurizio Maffi. Hanno scelto quel nome per richiamare l’attenzione sulle questioni che ritengono più urgenti. Si confrontano su come funzionano i servizi, sui loro diritti e sulle difficoltà che incontrano nella vita quotidiana. L’autorappresentanza parte da qui. Sono loro a decidere quali problemi sollevare e a parlarne in prima persona con chi può intervenire.
Confronto
In Municipio il gruppo ha consegnato una lettera di presentazione. Poi con le fotografie è entrato nel merito. «L’incontro ci ha permesso di farci conoscere e raccontare, attraverso le fotografie, quali difficoltà incontriamo lungo i percorsi vicini alla nostra sede», spiegano gli autorappresentanti. «Per noi è importante poter contribuire a individuare le priorità, perché muoversi in autonomia fa la differenza nella vita di ogni giorno».
A volte è una questione di pochi centimetri. Una crepa o un dislivello possono bastare a rendere impraticabile un tratto di marciapiede a chi usa una carrozzina o ha difficoltà motorie. E se quel tratto è sulla strada per raggiungere la sede, da lì può dipendere la possibilità di arrivarci da soli. Le immagini mostrano dove si trovano gli ostacoli. Il racconto di chi li incontra spiega quanto pesano sul tragitto.
Priorità
«Le segnalazioni e le fotografie raccolte dal gruppo ci aiutano a individuare i punti da verificare con gli uffici comunali e a valutare le priorità di intervento», spiega Maiolo. Il confronto con chi usa quei marciapiedi, aggiunge l’assessore, servirà anche a capire se le soluzioni che il Comune valuterà rispondano alle esigenze di chi li percorre.
L’incontro è partito dalle strade attorno alla sede di Rivoltella. Il gruppo ha dato la propria disponibilità a proseguire il confronto con il Comune anche sull’accessibilità degli altri spazi pubblici.