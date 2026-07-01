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Mano semiamputata durante il kite surf: paura a Desenzano

Tre ragazzi soccorsi nel lago di Garda. Affonda una barca di turisti tedeschi, tutti tratti in salvo
Francesca Roman
L'intervento dei Vigili del fuoco
L'intervento dei Vigili del fuoco

Tre kite surfer in difficoltà, uno di questi con una mano semi amputata, e una barca affondata a 50 metri dalla costa, i cui passeggeri sono stati tutti tratti in salvo. Doppia emergenza nella serata di mercoledì nelle acque antistanti il San Francesco Camping Village, sul confine tra Desenzano e Sirmione.

I soccorsi

Erano circa le 20.30 quando il centralino del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia ha ricevuto una serie di telefonate di allarme dalla spiaggia del campeggio: le segnalazioni riguardavano alcune persone impegnate nell’attività di kite surf che faticavano a rientrare a riva, a causa delle avverse condizioni del lago.

Immediatamente la Sala operativa ha inviato sul posto l’imbarcazione Victor 61 dal distaccamento di Salò e la squadra di terra dei Volontari di Desenzano, che hanno operato in stretta sinergia con la Guardia Costiera. A supporto delle operazioni sono stati inoltre allertati l’elisoccorso di Areu e l’elicottero dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo di Trento, poi fatti rientrare.

L’incidente

Secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori, i kite surfer, tre ragazzi italiani (sembra originari della nostra provincia), erano partiti dalla vicina spiaggia Brema di Colombare. Dopo le iniziali difficoltà dovute al forte vento e alle onde impetuose, sono riusciti a raggiungere la spiaggia, ma uno dei tre avrebbe riportato una brutta ferita a una mano, con una parziale amputazione delle dita.

In evidente stato di shock, è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Nel frattempo, mentre le operazioni di salvataggio erano ancora in corso, la squadra di Desenzano ha individuato un’imbarcazione semi-affondata nelle immediate vicinanze del campeggio, a 50 metri dalla costa.

Grazie alla collaborazione con la proprietaria della struttura, che ha fornito la lista degli ospiti, i Vigili del fuoco hanno verificato che tutti i passeggeri (si tratta di turisti tedeschi ospiti del camping) fossero al sicuro. La barca affondata è stata segnalata alla Guardia Costiera, che ha emesso un avviso ai naviganti, e procederà al recupero non appena le condizioni meteo lo permetteranno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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kite surfmano amputatabarca affondataDesenzano del GardaSirmione
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