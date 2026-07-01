Mano semiamputata durante il kite surf: paura a Desenzano

Tre kite surfer in difficoltà, uno di questi con una mano semi amputata, e una barca affondata a 50 metri dalla costa, i cui passeggeri sono stati tutti tratti in salvo. Doppia emergenza nella serata di mercoledì nelle acque antistanti il San Francesco Camping Village, sul confine tra Desenzano e Sirmione.
I soccorsi
Erano circa le 20.30 quando il centralino del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia ha ricevuto una serie di telefonate di allarme dalla spiaggia del campeggio: le segnalazioni riguardavano alcune persone impegnate nell’attività di kite surf che faticavano a rientrare a riva, a causa delle avverse condizioni del lago.
Immediatamente la Sala operativa ha inviato sul posto l’imbarcazione Victor 61 dal distaccamento di Salò e la squadra di terra dei Volontari di Desenzano, che hanno operato in stretta sinergia con la Guardia Costiera. A supporto delle operazioni sono stati inoltre allertati l’elisoccorso di Areu e l’elicottero dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo di Trento, poi fatti rientrare.
L’incidente
Secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori, i kite surfer, tre ragazzi italiani (sembra originari della nostra provincia), erano partiti dalla vicina spiaggia Brema di Colombare. Dopo le iniziali difficoltà dovute al forte vento e alle onde impetuose, sono riusciti a raggiungere la spiaggia, ma uno dei tre avrebbe riportato una brutta ferita a una mano, con una parziale amputazione delle dita.
In evidente stato di shock, è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Nel frattempo, mentre le operazioni di salvataggio erano ancora in corso, la squadra di Desenzano ha individuato un’imbarcazione semi-affondata nelle immediate vicinanze del campeggio, a 50 metri dalla costa.
Grazie alla collaborazione con la proprietaria della struttura, che ha fornito la lista degli ospiti, i Vigili del fuoco hanno verificato che tutti i passeggeri (si tratta di turisti tedeschi ospiti del camping) fossero al sicuro. La barca affondata è stata segnalata alla Guardia Costiera, che ha emesso un avviso ai naviganti, e procederà al recupero non appena le condizioni meteo lo permetteranno.