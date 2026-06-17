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Maniva, recuperato il cadavere di un uomo in un parcheggio

I carabinieri hanno contattato i familiari e affidato a loro la salma dopo aver escluso la presenza di segni di violenza
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

L'ingresso del parcheggio, foto d'archivio
L'ingresso del parcheggio, foto d'archivio

Il corpo senza vita di un uomo di 69 anni di Pertica Bassa è stato trovato questa mattina in uno dei parcheggi del passo del Maniva. Dopo la segnalazione della persona esanime sono stati attivati i soccorsi, ma medici e infermieri non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo le prime informazioni disponibili si tratterebbe di una morte naturale, tanto che, dopo aver escluso la presenza di segni di violenza o di altri elementi che potessero far pensare all’intervento di persone esterne, i carabinieri hanno contattato il magistrato di turno e la salma è stata affidata ai familiari per organizzare il funerale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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