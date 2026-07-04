Mangiafuoco, giocolieri e spettacoli al Buskers Festival di Chiari

«Buskers Festival Chiari» 2026»: dal tardo pomeriggio di oggi fino a sera inoltrata il centro storico della cittadina dell’Ovest Bresciano si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con trampolieri, mangiafuoco, giocolieri, spettacoli itineranti, food trucks e aperture straordinarie delle attività commerciali, per fare shopping sotto le stelle.
Il programma
Comune, Pro Loco, commercianti de «Le botteghe di Chiari» e Chiari Servizi si preparano a ospitare, per le vie del centro storico, una trentina di realtà di artisti di strada, dislocati in una ventina di postazioni attraverso tutte le strade del cuore della comunità clarense. In mezzo tanta buona musica, cibo – anch’esso in modalità «street» – e menù particolari costruiti ad hoc da bar, ristoranti e locali clarensi. Il tutto con i negozi aperti per l’occasione, tra proposte e sconti pensati per residenti e visitatori. L’appuntamento con i buskers inizia alle 17.30 e dura fino alle 23.30, con ingresso gratuito.
Soddisfatto per la risposta ricevuta da artisti e dalla cittadina si dice il sindaco, Gabriele Zotti: «Possiamo serenamente essere preparati a lasciarci stupire. L’appuntamento è gratuito e diffuso: basta scendere in piazza e lasciarsi guidare dal ritmo delle performance per riscoprire il piacere di vivere una serata d’estate insieme».
L’app
Il vicesindaco, Roberto Campodonico, aggiunge il «ringraziamento a tutte le realtà collaboratrici, dai negozianti agli operatori della ristorazione che hanno aderito anch’essi con entusiasmo, contribuendo a rendere l’offerta del festival ancora più ricca, accogliente e completa».
Per rendere più facile la fruizione del festival è stata realizzata anche un’app gratuita (il link è anche sulle pagine social del Comune) con informazioni su parcheggi, esibizioni, menù e altro ancora, a partire dai tre percorsi ad hoc pensati per bambini e famiglie – tra risate, acrobazie aeree e simpatia –, amanti della musica – si passa dal folk al rock, dal gipsy jazz alle sonorità vintage – e quello per chi cerca le emozioni più forti, alla ricerca degli artisti sospesi a metri e metri d’altezza.
Centro storico ma non solo
E per chi volesse uscire dal centro storico, fino a domenica in via Milano 30 ci sono gli ultimi fuochi della festa del Rustico Belfiore, tra il tributo a Vasco dei Bollicine, buon cibo e solidarietà: il ricavato andrà infatti a realizzare un nuovo centro socio-educativo per persone disabili.