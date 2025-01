Mamma uccisa a calci e pugni: «Ruben controllava il conto di Nerina»

Prosegue a Palazzo di giustizia il processo a carico di Ruben Andreoli per l’omicidio della madre Nerina Fontana avvenuto a calci e pugni a Sirmione il 15 settembre 2023. In aula ha testimoniato la cognata della vittima, con la quale era in grande confidenza, la quale ha spiegato che nelle due settimane prima del delitto la tensione in casa era cresciuta moltissimo.

La discussione

L'abitazione nella quale è avvenuto l'omicidio - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

L’episodio scatenante era stata una discussione sulla meta di una breve vacanza. «Ruben allora disse “ognuno farà per conto suo”. E non si sono più parlati». Per la cognata «dopo due o tre giorni Ruben la cercava e la cosa si risolveva. Invece quella volta non si sono più parlati. Nerina era arrabbiata perché Ruben controllava il suo conto corrente dal cellulare e temeva che se fosse andato via le avrebbe portato via tutti i soldi».

Tensioni con la moglie

Le tensioni erano legate soprattutto alla presenza in casa della moglie di Andreoli, Svetlana. «Nerina non aveva firmato dei documenti e negli ultimi giorni voleva togliere la nuora come beneficiaria della polizza sulla vita che aveva». Per questo «aveva preso appuntamento per lunedì, me lo ha detto il venerdì pomeriggio, prima di essere uccisa. Voleva intestarla a suo fratello e suo nipote, Nerina ha detto che adesso avrebbe fatto di testa sua».

La sera dell’omicidio

«Quella sera Ruben mi ha telefonato e mi ha detto “ho fatto un casino, puoi venire?”. Sono andata e ho visto Nerina sulla terrazza, con accanto i medici». Il racconto della cognata della donna uccisa a Sirmione è proseguito con momenti di forte commozione. «Ruben mi ha detto “Ma tu lo sapevi che mi aveva tolto dall’assicurazione?”», e io gli ho solo chiesto «ma pensi a queste cose con tua mamma lì così? Non sapevo che l’avesse picchiata lui, pensavo si fosse sentita male perché era già stata operata al cuore, me lo hanno detto dopo i vicini cosa fosse successo». Quando la cognata della vittima è arrivata in casa Ruben le ha detto «che stava facendo le carte o le valigie per andare in Ucraina».