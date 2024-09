Mamma uccisa a calci e pugni: «Ho visto il figlio che la aggrediva»

«Ho sentito delle urla, sono uscita sul balcone e ho visto Ruben che prendeva a calci la mamma, che le saltava a piedi uniti sulla testa, tenendosi alla ringhiera. Gli ho urlato di smettere, ma non c’è stato nulla da fare. Sembrava che non mi sentisse. Sono rientrata e ho chiamato i carabinieri». È una vicina di casa a spiegare alla Corte d’assise presieduta da Roberto Spanò le fasi cruciali dell’omicidio di Nerina Fontana, a riportare le lancette alle 18,30 del 15 settembre del 2023 e a condurre i giudici in via 24 maggio a Sirmione, nella palazzina dove si è consumato il delitto.

La scientifica in casa di Nerina Fontana a Sirmione, 15 settembre 2023 - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Al drammatico racconto ha assistito anche Ruben Andreoli, il figlio della donna in carcere da allora e a processo con l’accusa di omicidio aggravato. Andreoli, presente in aula e seduto al fianco del suo difensore, l’avvocato Marco Capra, ha ascoltato la ricostruzione capo chino, senza incrociare lo sguardo della testimone.