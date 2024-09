Mamma uccisa a calci e pugni: «Ruben le saltava sopra a piedi uniti»

Ieri è iniziato il processo al 46enne di Sirmione che a settembre 2023 ammazzò la madre Nerina Fontana: in aula i testimoni

Ruben Andreoli appoggia la fronte alle mani nell'aula del tribunale di Brescia, 24 settembre 2024 - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

La lite, covata da giorni, ma non ancora maturata, gli sfugge di mano in poche battute. I capelli della madre gli finiscono in un lampo tra le dita. Li tira. Li strappa. Poi la colpisce. La trascina dal salotto alla cucina; dalla cucina al bancone. La spinge, la fa cadere. Poi le salta sopra a piedi pari, tenendosi saldo alla ringhiera del terrazzino. Poi si china su di lei. La afferra di nuovo per i capelli, le sbatte prima la testa contro il muro, poi almeno tre volte di fila anche sul pavimen