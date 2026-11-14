La mamma del giudice scopre il raggiro: truffatore bloccato e arrestato

Ha scelto la vittima sbagliata. Una donna anziana ma che evidentemente ha prestato attenzione alle tante campagne antitruffa, che ha capito di essere finita nel mirino di una banda di criminali specializzati nel colpire le persone più fragili e che ha subito allertato la polizia. La donna, ironia del destino per il truffatore, è anche la madre di un giudice del tribunale di Brescia.
Lo schema che è stato usato, giovedì pomeriggio in città, è quello purtroppo già visto molte volte e, in troppi casi, andato a segno.
La signora, che ha 73 anni, ha ricevuto la telefonata di un sedicente maresciallo della Guardia di Finanza che diceva di essere incaricato di svolgere degli accertamenti su alcuni monili e gioielli in oro che sono stati trovati su una vettura coinvolta in una rapina in gioielleria. Sempre secondo il sedicente finanziere, a bordo dell’auto, sarebbero anche stati trovati documenti con il nome della signora e quindi un collega si sarebbe presto recato a casa per verificare l’oro che aveva per escludere che fosse provento di furto.
Al telefono
La donna ha capito che qualcosa non andava, soprattutto l’ha insospettita l’insistenza dell’uomo e, quando poco dopo si è presentato alla porta non gli ha aperto. Nel frattempo ha avvisato la Polizia, quella vera, e personale in borghese della Squadra Mobile si è appostato nei pressi dell’appartamento.
Quando la persona è uscita l’hanno seguita a piedi, per accertarsi che non avesse in programma altri colpi nella zona. Dopo alcune centinaia di metri gli agenti lo hanno visto imboccare via della stazione e hanno capito che voleva lasciare rapidamente la città e sono quindi intervenuti per bloccarlo. Per lui è scattato l’arresto in flagranza per tentata truffa.
Si tratta di un 50enne originario della Campania, già noto alle forze di polizia per episodi analoghi.
Nel processo che si è celebrato per direttissima ieri mattina gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora in provincia di Benevento, in attesa del processo.
Le forze di polizia raccomandano di diffidare sempre delle telefonate di sconosciuti e di non esitare a chiamare il numero di emergenza 1-1-2 per una verifica.