Pisogne, prevenzione contro le truffe: ecco cosa fare

Prevenzione contro le truffe : in cattedra salgono i carabinieri. Una Sala Polivalente Romanino gremita ha fatto da cornice, nella mattinata di ieri, sabato 16 maggio, all'incontro informativo dedicato al contrasto delle truffe telefoniche e telematiche.

L’evento, organizzato dal Comune di Pisogne e dall'Arma dei Carabinieri , ha registrato un grande successo di pubblico, a testimonianza di quanto il tema della sicurezza sia sentito e partecipato dalla cittadinanza. A guidare i lavori è stato il comandante della stazione dei Carabinieri di Pisogne, il maresciallo ordinario Andrea Musicco , presente anche il sindaco Federico Laini. Il comandante ha illustrato le tecniche più diffuse e insidiose utilizzate dai malviventi, sia attraverso il telefono sia tramite il web, canali purtroppo sempre più sfruttati per colpire le fasce più vulnerabili della popolazione.

Consigli pratici e dialogo diretto

Non sono poi mancati consigli pratici per non cadere nei tranelli di finti operatori, falsi sms bancari o sedicenti parenti in difficoltà. L’accento è stato posto su una regola fondamentale: la prevenzione è la migliore difesa. I cittadini sono stati invitati a non fornire mai dati sensibili e, di fronte a qualsiasi dubbio, a interrompere la comunicazione e contattare immediatamente il 112.

Il pubblico ha partecipato attivamente, ponendo domande, condividendo esperienze personali e chiedendo chiarimenti su come riconoscere i tentativi di truffa in tempo reale.

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L'importanza della sinergia sul territorio

La massiccia affluenza dimostra l’efficacia di queste iniziative di prossimità. La collaborazione tra il Comune di Pisogne e l'Arma dei Carabinieri si conferma un pilastro fondamentale per la sicurezza della comunità, capace di accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini e di fornire gli strumenti giusti per difendersi insieme dalle insidie della criminalità moderna.