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Pisogne, prevenzione contro le truffe: ecco cosa fare

Il comandante della stazione locale dei Carabinieri ha fornito preziosi consigli pratici per non cadere nei tranelli in un incontro promosso con il Comune
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

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Carabinieri di Pisogne, l'incontro contro le truffe

Prevenzione contro le truffe: in cattedra salgono i carabinieri. Una Sala Polivalente Romanino gremita ha fatto da cornice, nella mattinata di ieri, sabato 16 maggio, all'incontro informativo dedicato al contrasto delle truffe telefoniche e telematiche.

L’iniziativa

L’evento, organizzato dal Comune di Pisogne e dall'Arma dei Carabinieri, ha registrato un grande successo di pubblico, a testimonianza di quanto il tema della sicurezza sia sentito e partecipato dalla cittadinanza. A guidare i lavori è stato il comandante della stazione dei Carabinieri di Pisogne, il maresciallo ordinario Andrea Musicco, presente anche il sindaco Federico Laini. Il comandante ha illustrato le tecniche più diffuse e insidiose utilizzate dai malviventi, sia attraverso il telefono sia tramite il web, canali purtroppo sempre più sfruttati per colpire le fasce più vulnerabili della popolazione.

Consigli pratici e dialogo diretto

Non sono poi mancati consigli pratici per non cadere nei tranelli di finti operatori, falsi sms bancari o sedicenti parenti in difficoltà. L’accento è stato posto su una regola fondamentale: la prevenzione è la migliore difesa. I cittadini sono stati invitati a non fornire mai dati sensibili e, di fronte a qualsiasi dubbio, a interrompere la comunicazione e contattare immediatamente il 112.
Il pubblico ha partecipato attivamente, ponendo domande, condividendo esperienze personali e chiedendo chiarimenti su come riconoscere i tentativi di truffa in tempo reale.

L'importanza della sinergia sul territorio

La massiccia affluenza dimostra l’efficacia di queste iniziative di prossimità. La collaborazione tra il Comune di Pisogne e l'Arma dei Carabinieri si conferma un pilastro fondamentale per la sicurezza della comunità, capace di accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini e di fornire gli strumenti giusti per difendersi insieme dalle insidie della criminalità moderna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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