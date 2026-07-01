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Maltempo nel Bresciano, forti raffiche di vento a Iseo

Fino ad ora non si sono registrati danni di particolare rilievo in provincia. La Protezione Civile raccomanda comunque la massima prudenza
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Forti raffiche di vento a Iseo

Non ha provocato danni di particolare rilievo il maltempo che si è abbattuto in queste ore sulla provincia di Brescia. Nel pomeriggio si sono registrate forti raffiche di vento a Iseo, dove il Sebino è tracimato, riversandosi sul lungolago.

L’Allerta Lom, il sistema di allerta della Protezione Civile della Lombardia, aveva emesso due diversi livelli di criticità per il Bresciano: arancione per la parte meridionale, gialla per la parte settentrionale.

Temporali e grandine

La Protezione Civile raccomanda comunque la massima prudenza nei transiti all’aperto, di fissare oggetti mobili su balconi e terrazzi e di monitorare i canali ufficiali per l’emissione di eventuali allerte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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