Maltempo nel Bresciano, forti raffiche di vento a Iseo

Non ha provocato danni di particolare rilievo il maltempo che si è abbattuto in queste ore sulla provincia di Brescia. Nel pomeriggio si sono registrate forti raffiche di vento a Iseo, dove il Sebino è tracimato, riversandosi sul lungolago.
L’Allerta Lom, il sistema di allerta della Protezione Civile della Lombardia, aveva emesso due diversi livelli di criticità per il Bresciano: arancione per la parte meridionale, gialla per la parte settentrionale.
Temporali e grandine
La Protezione Civile raccomanda comunque la massima prudenza nei transiti all’aperto, di fissare oggetti mobili su balconi e terrazzi e di monitorare i canali ufficiali per l’emissione di eventuali allerte.