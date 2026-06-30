Allerta meteo: in arrivo forti temporali, grandine e vento fino a 110 km/h

Ombrelli a portata di mano e massima attenzione. Dopo le giornate di caldo intenso, con Brescia ancora da bollino rosso, il meteo si appresta a cambiare bruscamente sulla nostra provincia e sull'intera Lombardia. Per la giornata di domani, mercoledì 1 luglio, è infatti previsto il transito di una saccatura in discesa dall'Europa settentrionale che, approfondendosi sui settori centrali del continente e sul Nord Italia, porterà una fase di spiccata e diffusa instabilità atmosferica.
Dalla tarda mattina Allerta Lom, il sistema di allerta della Protezione Civile della Lombardia, ha emesso due diversi livelli di criticità per il Bresciano: arancione per la parte meridionale, gialla per la parte settentrionale.
La cronologia della perturbazione
Il peggioramento si svilupperà in due fasi distinte nel corso della giornata.
Le prime avvisaglie si manifesteranno già in mattinata con locali rovesci e temporali che colpiranno principalmente le zone montane di Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio e verso sera la perturbazione entrerà nel vivo. Sono infatti attesi temporali diffusi in rapido transito da Nord-Ovest verso Sud-Est, che attraverseranno anche il territorio bresciano.
Grandine e raffiche di vento
Gli esperti meteorologici avvertono che i fenomeni temporaleschi pomeridiani e serali potranno essere localmente di forte intensità. I temporali saranno infatti accompagnati da intense fulminazioni, forti o prontamente molto forti raffiche di vento (capaci di toccare picchi ravvicinati di 70-90 km/h) e dal rischio concreto di grandinate, con chicchi che potrebbero raggiungere medie e grandi dimensioni, ponendo a rischio auto e coltivazioni.
Vento di tempesta in coda al fronte
Il peggio, sul fronte del vento, potrebbe però verificarsi subito dopo il passaggio del fronte temporalesco. Il transito perturbato sarà infatti seguito da un deciso rinforzo dei venti settentrionali. Le correnti spireranno forti su Alpi e Prealpi, provocando locali e violente raffiche nelle valli esposte e sulla pianura occidentale, dove le folate potrebbero raggiungere velocità d'intensità eccezionale, comprese tra i 90 e i 110 km/h.
La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza nei transiti all'aperto, di fissare oggetti mobili su balconi e terrazzi e di monitorare i canali ufficiali per l'emissione di eventuali allerte di codice giallo o arancione.