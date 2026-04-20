Maltempo e rischio idraulico, un accordo per la gestione di Mella e Garza

«L’accordo è un modo per tentare di regolare la portata delle precipitazioni sempre più intense e impattanti in un territorio densamente urbanizzato che spesso va in difficoltà. Realizzate, si spera presto e bene, tutta questa serie di opere, senz’altro se ne avrà sollievo». Con queste parole Cesare Dioni, direttore del Consorzio di bonifica Oglio-Mella ha presentato le due convenzioni sottoscritte con AIPo per la gestione del fiume Mella e del torrente Garza.

L’intesa

L’intesa, illustrata a Brescia al Pirellino di via Dalmazia, rafforza la collaborazione tra l’Agenzia interregionale per il fiume Po e il Consorzio bresciano con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica di un’area caratterizzata da elevata urbanizzazione e da una crescente esposizione a fenomeni meteorologici intensi. L’accordo prevede il coordinamento delle attività di manutenzione, sorveglianza e monitoraggio del reticolo idrico, oltre al supporto alla progettazione degli interventi necessari per ridurre il rischio di esondazioni.

La presentazione dell'accordo - © www.giornaledibrescia.it

Tra i punti qualificanti figurano la gestione delle vasche di laminazione e dello scolmatore del Garza, opere considerate strategiche per contenere le piene e limitare l’impatto delle precipitazioni eccezionali. L’intesa punta inoltre a rafforzare la presenza operativa sul territorio, sia attraverso personale dedicato alla manutenzione sia mediante tecnici impegnati nel monitoraggio idrografico e nella pianificazione delle emergenze.

La collaborazione coinvolge anche gli enti locali e il sistema di protezione civile, con l’obiettivo di integrare competenze e modelli organizzativi nella gestione delle criticità idrauliche.