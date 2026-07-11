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Maltempo a Brescia: annullato il concerto di Renga, sospeso quello di Lp

Il cantante bresciano avrebbe dovuto esibirsi al Franciacorta Designer Village. Per l’artista statunitense un’interruzione di diversi minuti al Vittoriale, poi lo show è ripartito
Francesco Renga e Lp
Francesco Renga e Lp

Il maltempo ha sfiorato la nostra provincia, fortunatamente senza provocare danni di entità rilevante. Qualche contrattempo però l’ha creato: è stato annullato il concerto di Francesco Renga al Franciacorta Designer Village, in quello che sarebbe dovuto essere il primo appuntamento dei «Village vibes», showcase a ingresso gratuito con la collaudata formula «Parole e Musica».

Sospeso quello di Lp

La speranza è che il meteo sia più clemente il prossimo sabato, quand’è previsto che si esibisca Ermal Meta. A proposito di contrattempi legati ai concerti, è stato momentaneamente sospeso anche quello di Lp al Vittoriale, poi ripreso sotto una leggera pioggia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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