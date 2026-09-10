Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Maltempo, allagati alcuni reparti del Civile: «Situazione sotto controllo»

Due pazienti sono stati spostati da quello di rianimazione cardiochirurgica, la situazione più critica nell'area accettazione. Il direttore generale Cajazzo: «L’impegno di tutti ha permesso di aprire questa mattina»
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

L'esterno dell'ospedale Civile di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
L'esterno dell'ospedale Civile di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Nuova ondata di maltempo nella notte a Brescia. Un violento temporale ha colpito diverse zone della provincia, e in particolare la città, dove si è registrato qualche disagio. All’ospedale Civile si sono verificati piccoli allagamenti in alcuni reparti, tra cui quello di rianimazione cardiochirurgica, dal quale sono stati spostati due pazienti.

«Situazione sotto controllo»

La situazione più critica si è però registrata nell’area accettazione, dove «solo un grande lavoro stanotte e l’impegno di tutti ha permesso di aprire questa mattina», come ha spiegato il direttore generale del Civile Luigi Cajazzo, che assicura che «ora la situazione è sotto controllo».

Nel corso della notte i Vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi per far fronte ai disagi provocati dal maltempo: le raffiche di vento hanno provocato la caduta di qualche albero, e in alcune zone l’acqua è fuoriuscita dai tombini, allagando le strade.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
maltempoospedale CivileLuigi CajazzoallagamentiBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...