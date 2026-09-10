Maltempo, allagati alcuni reparti del Civile: «Situazione sotto controllo»

Nuova ondata di maltempo nella notte a Brescia. Un violento temporale ha colpito diverse zone della provincia, e in particolare la città, dove si è registrato qualche disagio. All’ospedale Civile si sono verificati piccoli allagamenti in alcuni reparti, tra cui quello di rianimazione cardiochirurgica, dal quale sono stati spostati due pazienti.
«Situazione sotto controllo»
La situazione più critica si è però registrata nell’area accettazione, dove «solo un grande lavoro stanotte e l’impegno di tutti ha permesso di aprire questa mattina», come ha spiegato il direttore generale del Civile Luigi Cajazzo, che assicura che «ora la situazione è sotto controllo».
Nel corso della notte i Vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi per far fronte ai disagi provocati dal maltempo: le raffiche di vento hanno provocato la caduta di qualche albero, e in alcune zone l’acqua è fuoriuscita dai tombini, allagando le strade.