A poco più di tre mesi dall’ondata di maltempo che il 20 agosto ha ferito l’alta Valcamonica, arriva da Roma il riconoscimento dello stato di emergenza. Il Consiglio dei ministri, riunitosi mercoledì, ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, lo stato di emergenza per dodici mesi nei territori delle province di Brescia, Bergamo e Cremona interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 20 e il 28 agosto.
Il provvedimento
Contestualmente è stato disposto un primo stanziamento di 9,48 milioni, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Un provvedimento atteso soprattutto a Sonico e a Vione, dove le colate detritiche della Val Rabbia e della Val Vallaro hanno lasciato pesanti danni, tra cui il crollo del ponte di Rino. Resta ora da capire quante delle risorse complessive potranno essere destinate ai territori camuni, alle prese con la necessità di ripristinare le infrastrutture danneggiate e garantire la sicurezza ai cittadini, soprattutto alla luce del fatto che i danni stimati sono di parecchie decine di milioni, mentre i fondi sono pochissimi su tre province.
Da Vione emerge una posizione di prudenza: «Si temeva da tempo che non ci fossero risorse – spiega l’assessore Mauro Testini –, ma parrebbe esserci qualche possibilità sulle linee ordinarie e sul capitolo della Protezione civile. È la prima volta, e spero l’ultima, che riceviamo lo stato di calamità. Era nell’aria un provvedimento tampone fino alla Finanziaria, ora attendiamo altro».
Le due Amministrazioni comunali sono impegnate su più fronti, nella speranza che ulteriori disponibilità possano concretizzarsi nelle prossime settimane. Per ora, Testini esprime «soddisfazione per il lavoro svolto finora dall’Ufficio territoriale regionale».
Le preoccupazioni
Lo sguardo è tuttavia rivolto anche alla gestione delle emergenze future: secondo Testini «resta necessario un cambiamento sul piano tecnico e normativo, che consenta d’intervenire con più tempestività, a condizione che siano disponibili le risorse economiche». Contestualmente il Governo ha approvato, in via preliminare, anche la riforma del codice della Protezione civile, che dovrebbe semplificare le procedure e migliorare la capacità di risposta agli eventi calamitosi.