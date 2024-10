Maltempo: allagamenti a Darfo, Oglio in piena a Palazzolo

È in corso un'ondata di maltempo che sta colpendo dalla serata di ieri la nostra provincia. La situazione più delicata si sta registrando in Valcamonica, dove è stata diramata l'allerta rossa per il rischio idrogeologico per l'intera giornata di oggi.

Maltempo, allagamenti a Darfo - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Maltempo, allagamenti a Darfo - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Maltempo, allagamenti a Darfo - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Maltempo, allagamenti a Darfo - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Maltempo, allagamenti a Darfo - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Maltempo, allagamenti a Darfo - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Maltempo, allagamenti a Darfo - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Maltempo, allagamenti a Darfo - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

La situazione in Valle

Disagi in particolare a Darfo Boario Terme, dove l'acqua ha invaso strade, abitazioni ed esercizi commerciali. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco, che stanno operando per la messa in sicurezza del torrente Budrio.

Leggi anche Maltempo, le scuole chiuse in via precauzionale

Il comune camuno ha diramato ieri un’ordinanza che impone la chiusura delle scuola di ogni ordine e grado per la giornata di oggi.

Maltempo, strade e case allagate a Darfo

Si segnalano inoltre smottamenti sulla strada intercomunale Ossimo-Lozio, che è stata chiusa, a Sellero e Novelle, sulla viabilità Vasp a Piancogno e in alcune altre località.

Critica l’area della ex Selca a Forno Allione, con allagamenti nella zona industriale e anche sulla ferrovia, per l’esondazione di un torrente che sta inondando il territorio. Pericolo pure a Piancogno, dove è esondato il torrente Davine: problemi sulla ferrovia, con il corso d’acqua che è arrivato al passaggio a livello. In azione operai e volontari di Protezione civile, per tenere pulita l’asta, che continua a scaricare materiali.

Il torrente Davine a Piancogno - Foto Fabrizio Prestini © www.giornaledibrescia.it

Grossi problemi anche ad Angolo Terme, dove le scuole sono state chiuse in via precauzionale: anche in questo caso sono in campo Protezione civile e Comune per pulire i torrenti dal materiale scaricato.

Sulla statale 42 in alta Valcamonica, in particolare a Sonico, si evidenziano problemi di percorribilità: potrebbero essere imposti limiti di velocità contenuti e andranno puliti i canali di scolo. Criticità anche sulla provinciale 88 Ceto Cimbergo Paspardo, con allagamenti anche nelle vie interne di Cimbergo. Si segnalano poi alberi caduti in diverse strade, ed è stata chiusa la ciclabile a Cividate per il crollo di un argine dell’Oglio.

Smottamenti sulla strada intercomunale Ossimo-Lozio - © www.giornaledibrescia.it

A Palazzolo

Situazione da monitorare anche a Palazzolo, dove il fiume Oglio ha raggiunto livelli critici. Il sindaco Gianmarco Cossandi questa mattina ha firmato l'ordinanza di chiusura della passerella e del ponte romano nel centro storico. Resta invece aperto il ponte Sara Giusi. Sul posto volontari della Protezione civile.