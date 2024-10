Maltempo: allerta rossa in Valcamonica, il prefetto convoca i sindaci

Piove da tantissime ore su tutta la provincia, con un maltempo ampiamente previsto. Ciò che invece non era così prevista è stata l’allerta rossa diramata ieri poco prima delle 14 dalla protezione civile regionale per rischio idro-meteo e rischio idrogeologico sulla Valcamonica.

Una segnalazione che ha mandato in fibrillazione l’intero territorio, visti i tanti fronti che, da tempo, destano preoccupazione. E infatti quasi tutti i siti franosi monitorati con i sistemi di controllo remoto sono passati in stato di pre-allerta: la Val Rabbia di Sonico, i torrenti di Niardo e il Blè a Ono.

La riunione

Troppa e troppo intensa la pioggia caduta, al punto che i sensori hanno fatto scattare gli allarmi. Per questo il nuovo prefetto di Brescia Andrea Polichetti ha deciso, ieri pomeriggio, di convocare online i quaranta sindaci camuni, per vagliare, paese per paese, area per area, la situazione e prendere eventuali provvedimenti. Sullo sfondo, con tutta probabilità, la decisione di Bergamo, che l’altro giorno ha tenuto chiuse alcune scuole della città e delle valli a scopo precauzionale.

Alla riunione ha partecipato la gran parte dei primi cittadini: uno a uno hanno raccontato cosa sta accadendo sul proprio territorio e le eventuali criticità. Le condizioni del territorio camuno, nonostante l’allarme, sono apparse sotto controllo, comprese le zone più critiche.

A preoccupare maggiormente è lo stato del fiume Oglio e degli affluenti, che si sono pericolosamente ingrossati, arrivando in alcuni punti a lambire o uscire dagli argini, come al Ponte della Madonna di Breno.

La frana

Poco dopo le 18 di ieri, il sindaco di Lozio Natale Gelmi ha annunciato in diretta che una nuova frana si stava abbattendo sulla provinciale 92 che collega Malegno con la Valle di Lozio, nel punto che è stato chiuso una decina di giorni fa per uno smottamento. Una piccola colata si è riversata sui new jersey che delimitano la carreggiata, invadendo la strada verso il confine con Malegno. Al momento il versante è parso tenere ed è stato valutato di non interrompere il traffico.

Il crollo sulla strada provinciale 92 a Malegno - © www.giornaledibrescia.it

I sindaci hanno chiesto al prefetto se reputava il caso di chiudere le scuole valligiane ma, stante il termine dell’allerta rossa a mezzanotte, è stata data la facoltà alle singole realtà di valutare come comportarsi.

Resta invece ancora chiusa a scopo precauzionale la provinciale a Paspardo, per il pericolo di nuove colate, interdetta dalla Provincia già lunedì sera. Se la situazione non dovesse rientrare, come invece previsto, ci sarà domani una nuova riunione col prefetto. In molti punti della Valle è stata allertata la protezione civile, che sta monitorando i corsi d’acqua e intervenendo nelle situazioni di bisogno.

Il vademecum

Nel frattempo, molte Amministrazioni hanno emanato specifici avvisi alla popolazione, con le regole di comportamento da tenere.

Il Comune di Ponte di Legno ha consigliato, in caso di frana, di raggiungere un luogo più elevato e non soffermarsi sotto pali, tralicci, alberi e lampioni. È ovviamente sconsigliato di avventurarsi sul corpo dello smottamento e di allontanarsi il più velocemente possibile, anche dai corsi d’acqua. Restare all’interno di un edificio protegge di più rispetto a uscire all’aperto, allontanandosi però da finestre, porte e armadi, riparandosi sotto tavoli, sotto l’architrave o i muri portanti. Infine, se non fosse possibile scappare, meglio rannicchiati il più possibile e proteggersi la testa, guardando sempre verso la frana per fare attenzione a pietre o altri oggetti.