Maltempo nel Bresciano, da stasera attesa una nuova perturbazione

Il territorio bresciano si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo. La Protezione civile, come riportato sull’apposito sito di Regione Lombardia, ha infatti emesso un nuovo bollettino in vista della perturbazione che da stasera e per tutto domani (giovedì) colpirà la provincia.

Le zone in allerta rossa segnalate da AllertaLom © www.giornaledibrescia.it

Nello specifico è previsto il codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalle 21, codice giallo per rischio temporali dalle 00.00 di domani (giovedì 10) fino alle 00.00 di venerdì e codice arancione per rischio idraulico (criticità moderata) dalle ore 00.00 di domani fino al prossimo aggiornamento. Il codice è invece rosso sulla Valcamonica per rischio idrogeologico.