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Maltempo, a Castrezzato la grandine «buca» la facciata di un edificio

La violenta grandinata che ha colpito il paese in mattinata ha danneggiato un palazzo di via XXV aprile: è una delle immagini più significative dei pesanti effetti del temporale che ha interessato diversi altri comuni della Bassa
Francesco Venturini
I danni della grandine su un palazzo a Castrezzato
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I danni della grandine su un palazzo a Castrezzato

Davanti alla forza della natura anche le strutture più recenti possono poco. Lo dimostra quanto accaduto a Castrezzato, dove la violenta grandinata che in mattinata ha colpito il paese ha provocato pesanti danni alla facciata di un palazzo in via XXV Aprile. L’edificio, caratterizzato da una struttura moderna e da un rivestimento esterno rifatto solamente un paio di anni fa, porta ora evidenti i segni del maltempo. I chicchi di grandine hanno colpito ripetutamente i pannelli che ricoprono la facciata, perforandoli in numerosi punti.


Il risultato è ben visibile, sulla superficie bianca del palazzo si sono aperti decine di squarci di diverse dimensioni, con ampie porzioni del rivestimento danneggiate e la parte sottostante rimasta esposta. Un danno particolarmente evidente soprattutto su uno dei lati dell’edificio, letteralmente crivellato dalla grandine.

Quella di via XXV Aprile è una delle immagini più significative dei danni provocati dal temporale che ha interessato Castrezzato e diversi altri comuni della bassa bresciana. Oltre agli edifici, la grandine ha colpito automobili, tetti, serramenti e strutture esterne, lasciando dietro di sé una lunga conta dei danni da quantificare nei prossimi giorni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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