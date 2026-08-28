Maltempo, a Castrezzato la grandine «buca» la facciata di un edificio

La violenta grandinata che ha colpito il paese in mattinata ha danneggiato un palazzo di via XXV aprile: è una delle immagini più significative dei pesanti effetti del temporale che ha interessato diversi altri comuni della Bassa

Francesco Venturini 28 agosto 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 5 foto I danni della grandine su un palazzo a Castrezzato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti grandinemaltempodanni maltempoCastrezzato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...