Malore al parco delle Cave, 91enne muore mentre è a funghi

Era uscito con la figlia per cercare qualche fungo tra le piante che ornano i laghetti del parco delle Cave. Un malore lo ha colto all’improvviso e non gli ha dato scampo. Franco Bassetti, 91enne residente proprio a Buffalora, si è accasciato ed è scivolato nella roggia che costeggia la ciclabile di via Serenissima.
La scoperta
La figlia lo ha perso di vista da un attimo con l’altro ed ha pensato che si fosse allontanato senza avvisare. Dopo averlo chiamato più volte senza risposta ha messo mano al telefono e chiamato il 112. Sul posto si sono presentati i carabinieri del Radiomobile di Brescia. Dopo aver attivato tutte le procedure del caso ed allertato come da prassi la Prefettura, sono stati loro a trovare il corpo dell’anziano privo di vita, nascosto dalla vegetazione che copre il canale irriguo, ma a poca distanza da dove la figlia lo aveva visto l’ultima volta.