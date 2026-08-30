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Di Battista sui social: «Ce la metterò tutta per tornare presto»

L’ex deputato del Movimento 5 stelle ha risposto a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento. È stato sottoposto a nuovi accertamenti dopo il malore a Cuba
Alessandro Di Battista - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Alessandro Di Battista - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Ce la metterò tutta per tornare presto». Con queste parole Alessandro Di Battista ha risposto nelle scorse ore su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba.

«Non mollare e torna per favore... a rivedere le stelle», gli aveva scritto Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione, in passato nello staff M5s. Alla replica dell'ex deputato sono seguiti ancora altri messaggi di vicinanza.

Le condizioni

Alessandro Di Battista è arrivato lucido all'ospedale dell'Avana, dove ha potuto rispondere alle diverse domande del personale sanitario, infermieri e medici. Arrivato disteso su una barella, l'ex eurodeputato M5s si trova al 19esimo piano dell'ospedale «Hermanos Ameijeiras». Qui i medici gli hanno immediatamente misurato i principali parametri vitali. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad altre visite specialistiche dopo il malore accusato nella serata di venerdì

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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