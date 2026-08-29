Alessandro Di Battista ricoverato in gravi condizioni a Cuba

Sarebbero «gravi» le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in seguito a un malore durante il suo viaggio a Cuba. L’ex deputato del Movimento 5 stelle e oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto, «è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore», spiega il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez.
«Da anni è tornato a fare il giornalista con numerose inchieste – prosegue – e anche in questa occasione si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TvLoft dal titolo “La polvere del mondo”»