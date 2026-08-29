Alessandro Di Battista ricoverato in gravi condizioni a Cuba

Il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez ha spiegato che «ha accusato un forte mal di testa e ha avuto un malore»

29 agosto 2026 1 ' di lettura

Alessandro Di Battista - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Alessandro Di BattistaCuba Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...