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Alessandro Di Battista ricoverato in gravi condizioni a Cuba

Il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez ha spiegato che «ha accusato un forte mal di testa e ha avuto un malore»
Alessandro Di Battista - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Alessandro Di Battista - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sarebbero «gravi» le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in seguito a un malore durante il suo viaggio a Cuba. L’ex deputato del Movimento 5 stelle e oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto, «è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore», spiega il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez. 

«Da anni è tornato a fare il giornalista con numerose inchieste – prosegue – e anche in questa occasione si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TvLoft dal titolo “La polvere del mondo”»

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Alessandro Di BattistaCuba
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