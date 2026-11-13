Malore nel deserto in Tunisia, muore Giorgio Guatta di Serle

Dolore e cordoglio a Serle per la morte improvvisa di Giorgio Guatta. Grande appassionato di moto, Guatta stava partecipando con un mezzo elettrico nel deserto di Al-Matlaw in Tunisia al Tembaine Desert Rally.
Dopo aver attraversato sulla sua due ruote la Rommel Road, durante il trasferimento è stato vittima di un infarto, che non gli ha lasciato scampo: nonostante i soccorsi immediati da parte dello staff medico della competizione, per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare. La salma si trova ora all’ospedale di Gafsa; il rimpatrio dovrebbe avvenire in tempi brevi.
Giorgio Guatta, che proprio oggi (13 novembre) avrebbe compiuto quarantotto anni, lascia la moglie, Daniela Tonni, e due bambini di otto e sei anni. Titolare di una piccola azienda edile, nel paese era molto conosciuto e stimato da tutti. Commovente il saluto che i suoi compagni di avventura hanno affidato ai social: «Oggi il deserto piange. Giorgio se n’è andato all’improvviso lasciandoci attoniti e increduli. La voglia di chiudere qui è tanta: ma poi c’è il sogno, il nostro e il suo, a ricordarci quanto la vita sia un battito e quanto sia importante provare a realizzare i nostri sogni, finché ne abbiamo la possibilità. Il Tembaine va avanti per lui e per tutti noi. Buona strada, Giorgio: continua a correre oltre l’orizzonte».