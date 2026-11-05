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Malonno, furto nella parrocchiale: i carabinieri recuperano il bottino

Calici e piatti d’argento sono stati rubati domenica mattina: sono stati ritrovati poco dopo nascosti tra la vegetazione, in una zona rurale
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Malonno, i carabinieri recuperano gli argenti rubati in chiesa

I calici e i piatti argentati rubati dalla chiesa sono stati ritrovati poco dopo il furto, nascosti tra la vegetazione in una zona rurale di Malonno. La refurtiva, recuperata dai Carabinieri, è stata restituita al parroco della chiesa dei Santi Faustino e Giovita. Il furto è avvenuto nella mattinata di domenica 1 novembre. A far scattare l’intervento è stato il sistema d’allarme della parrocchiale, che ha segnalato un’effrazione in corso. I militari della Stazione di Cedegolo e una pattuglia del Radiomobile hanno accertato che qualcuno aveva forzato la porta della sagrestia, portando via diversi arredi liturgici.

Dopo la segnalazione al 112 sono scattate le ricerche nella zona circostante. Poco dopo, tra la vegetazione, è stata individuata una busta con tutti gli oggetti sottratti, risultati integri. I Carabinieri li hanno quindi riconsegnati al parroco. Sono ancora in corso le indagini della Compagnia di Breno per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

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