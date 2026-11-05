Malonno, furto nella parrocchiale: i carabinieri recuperano il bottino

Calici e piatti d’argento sono stati rubati domenica mattina: sono stati ritrovati poco dopo nascosti tra la vegetazione, in una zona rurale

05 novembre 2026 1 ' di lettura

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