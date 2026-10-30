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Maclodio, furto alle Poste: apre lettere e pacchi, poi li abbandona

Il ladro ha forzato una finestra nella notte. Il materiale rubato è stato ritrovato all’esterno: è la terza incursione nel giro di un anno
Emma Crescenti
L'ufficio postale di Maclodio
L'ufficio postale di Maclodio

Ha forzato una finestra ed è entrato all'interno dell'Ufficio Postale di Maclodio, da cui ha rubato alcune lettere e dei pacchi in giacenza. Il colpo è andato a segno questa notte, venerdì 30 ottobre, nella struttura di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno messo al vaglio le immagini della videosorveglianza.

Stando alle ricostruzioni il malvivente avrebbe agito da solo, verso le 3: si è fatto strada attraverso la finestra dell'edificio e, una volta all'interno, avrebbe rubato alcune lettere e dei pacchi in attesa di essere spediti o ritirati. Nulla di suo gradimento, però: le missive e i pacchi sono stati ritrovati all'esterno, aperti e poi abbandonati, dalle forze dell'ordine allertate dall'allarme.

Non è un caso isolato. L'ufficio Postale di Maclodio era già stato vittima di altre incursioni, avvenute tutte nel giro di un anno e con le stesse modalità. Lo scorso novembre i ladri avevano rubato alcuni pacchi e sottratto la Fiat Panda di servizio, ritrovata poche ore dopo nelle vicinanze. Poche settimane dopo, a dicembre, un nuovo raid, ma nessun bottino: i ladri se ne erano andati a mani vuote.

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