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Lupo investito e ucciso da un’auto nella notte a Rodengo Saiano

A confermarlo la Polizia provinciale, intervenuta sul posto con una pattuglia per gli accertamenti
Intervenuta la Polizia provinciale - © www.giornaledibrescia.it
Intervenuta la Polizia provinciale - © www.giornaledibrescia.it

Un lupo è stato investito e ucciso da un’auto nella notte a Rodengo Saiano. L’episodio è avvenuto lungo una strada del territorio comunale: l’animale, un esemplare femmina, è stato trovato senza vita dopo l’impatto con il veicolo.

A confermare che si trattasse effettivamente di un lupo è stata la Polizia provinciale, intervenuta sul posto con una pattuglia per gli accertamenti del caso.

L’investimento riporta l’attenzione sulla presenza del lupo anche nelle aree collinari e pedemontane del Bresciano, dove negli ultimi anni le segnalazioni si sono fatte più frequenti. Restano ora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e il punto esatto in cui è avvenuto l’impatto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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