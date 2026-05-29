Lupo investito e ucciso da un’auto nella notte a Rodengo Saiano

Un lupo è stato investito e ucciso da un’auto nella notte a Rodengo Saiano. L’episodio è avvenuto lungo una strada del territorio comunale: l’animale, un esemplare femmina, è stato trovato senza vita dopo l’impatto con il veicolo.
A confermare che si trattasse effettivamente di un lupo è stata la Polizia provinciale, intervenuta sul posto con una pattuglia per gli accertamenti del caso.
L’investimento riporta l’attenzione sulla presenza del lupo anche nelle aree collinari e pedemontane del Bresciano, dove negli ultimi anni le segnalazioni si sono fatte più frequenti. Restano ora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e il punto esatto in cui è avvenuto l’impatto.