Avvistato un animale in Tangenziale Sud: si pensa sia un lupo

Un nuovo avvistamento, ieri mattina intorno alle 6, ha portato le pattuglie del Nucleo ittico venatorio della Polizia provinciale di Brescia nell’area del parco dell’Irccs San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, in via Pilastroni. All’arrivo degli agenti, però, l’animale si era già allontanato.

Le verifiche sono andate avanti per diverse ore con l’obiettivo di accertare la presenza dell’esemplare, mettere in sicurezza l’area e, se necessario, procedere alla cattura e al trasferimento in un habitat più idoneo. Alle attività hanno collaborato anche Ats Brescia e Regione Lombardia, per l’attivazione delle procedure previste.

Gli accertamenti svolti non hanno confermato la presenza dell’animale nella zona. Secondo una prima ipotesi, il canide potrebbe essersi allontanato seguendo a ritroso il percorso che lo aveva portato fino all’area urbana.

La Polizia provinciale invita i cittadini a segnalare eventuali nuovi avvistamenti alla centrale operativa e a non avvicinarsi all’animale né tentare di catturarlo.