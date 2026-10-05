Lumezzane, torna «Apriti Libro»: il programma degli incontri

Riprende «Apriti Libro», la rassegna di eventi di promozione alla lettura organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dalla biblioteca Felice Saleri. L’evento clou sarà il 6 novembre con Stefania Andreoli che a Lumezzane porterà «Pinocchio e il Grillo parlante: il coraggio di diventare grandi». Sarà un incontro pubblico con la psicoterapeuta e scrittrice dedicato al tema dell’evoluzione dei ragazzi. Una serata dedicata a insegnanti, educatori e genitori con figli in età scolare. L’appuntamento è al teatro Odeon; ingresso libero, prenotazione obbligatoria.
Gli appuntamenti
La rassegna prende, però il via martedì 20 ottobre con «Silent reading party» (accoglienza alle 18. Mercoledì 21 ottobre Sara Giacomelli presenterà «Le montagne degli dei. Ai piedi dell'Himalaya: modernità, tradizione e conflitto sociale in Nepal»; l’autrice sarà intervistata da Elisa Ghidini. Il 29 ottobre Luciano Pilotti presenterà «L’algoritmo AI che cambierà il mondo?» con la partecipazione di imprenditori del territorio. Si passa poi a novembre.
Sabato 7 alle 10 toccherà a Arianna Nicolai e Beatrice Ventriglia con «Sotto lo stesso cielo». Giovedì 12 ci sarà Alberto Rivadossi con «Le avventure nel Mondo di Gocciolino», l’autore verrà intervistato da Fabio Zizzo. Martedì 17 ecco Gianluca Ghizzardi con «I taglialegna. Oltre le correnti del Mella». Modera Osvaldo Guerini, vicepresidente Valtrompia Storica, con Mario Costa e musica di Stefano Gustinelli.