Lumezzane, in mostra lo sport che piace e fa bene a tutta la comunità

Centinaia di atleti sono pronti ad animare domani, sabato 19 settembre, il piazzale delle piscine per la Giornata dello sportivo. L’appuntamento, dalle 14, è organizzato dall’Unione Associazioni Sportive Lumezzanesi che quest’anno celebra il suo trentesimo di attività.
Sarà l’occasione per le società affiliate all’Uasl di presentarsi con esibizioni dimostrative delle diverse specialità e raccogliere iscrizioni ai corsi in programma nell’anno 2026-2027.
In Valgobbia lo sport piace, e a dimostrarlo sono i numeri che dicono di 3.200 tesserati di cui 1.221 residenti. Tra questi 773 sono under 16, 236 adulti agonisti e 212 non agonisti.
«L’Uasl raggruppa 27 associazioni rappresentative di tanti sport», spiega l’assessora allo Sport, Anna Bugatti. «Abbiamo società che ottengono risultati anche a livello mondiale e contribuiscono a tenere altro il nome di Lumezzane anche in questo campo».
Gli investimenti
L’investimento dell’Amministrazione comunale nelle strutture, grazie all’impegno dell’assessorato ai Lavori pubblici, è esteso dalla manutenzione degli impianti e agli adeguamenti alle norme che si succedono nel tempo. Lo stadio comunale negli ultimi anni, con la salita dell’AC Lumezzane in serie C, e quindi tra i professionisti, ha imposto spese per l’illuminazione e le tribune, mentre sul PalaFiera sono stati investiti 350mila euro per l’adeguamento dell’impianto antincendio. «Siamo dotati di tanti impianti sportivi che abbiamo riqualificato ma ne abbiamo anche creati di nuovi», sottolinea il sindaco Josehf Facchini. «Fare sport - aggiunge - è fondamentale sotto ogni punto di vista: fisico, mentale, educativo, sociale».
La filosofia
Investire nello sport, significa insomma investire nella comunità, ed è questa la filosofia che guida il direttivo dell’Uasl nominato qualche mese fa e presieduto da Anna Bartolini, responsabile della società di pattinaggio a rotelle affiancata dal vicepresidente Gabriele Bugatti (Moto Club) e dai consiglieri Claudia Multari (Valvolley pallavolo Glv), Rossano Zobbio (Basket Lumezzane), Josè Giudici (Tennistavolo), Carlo Bianchi (Atletica Lumezzane) e Matteo Zanetti (Tennis Club). Le Amministrazioni succedutesi nel tempo hanno riconosciuto l’Unione come parte integrante della rete sociale del territorio.
«Sono vivi gli sforzi per mantenere e proseguire su questo cammino, con attenzione anche ai meno fortunati», dice Bartolini. «Tra le affiliate ci sono società che si occupano di disabilità, offrendo spazi e allenatori preparati».