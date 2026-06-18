Lumezzane, ferisce l’anziana madre disabile: arrestato un uomo di 55 anni
Sotto l’effetto di alcol, aveva fatto cadere a terra la donna, che è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di sette giorni. Lui si trova in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali
Maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'anziana madre (foto d'archivio)
Quando i militari sono intervenuti sul posto, a seguito di una chiamata al 112, si sono resi subito conto della gravità della situazione. Una scena da brividi, perché un uomo di 55 anni, sotto l’effetto dell’alcol, aveva appena minacciato e aggredito l’anziana madre disabile, facendola cadere a terra.
Il fatto
I carabinieri di Gardone Val Trompia hanno tratto in arresto in flagranza il 55enne italiano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, residente a Lumezzane. La donna è stata sottoposta a cure mediche e dimessa con sette giorni di prognosi. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere a Brescia.