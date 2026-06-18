Lumezzane, ferisce l’anziana madre disabile: arrestato un uomo di 55 anni

Sotto l’effetto di alcol, aveva fatto cadere a terra la donna, che è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di sette giorni. Lui si trova in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

Simone Bracchi Giornalista 18 giugno 2026 1 ' di lettura