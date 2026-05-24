Lumezzane, anziana esce di casa senza farvi ritorno: ricerche in corso

È uscita di casa questa mattina, domenica 24 maggio, e non è più ritornata. La signora Giuliana è scomparsa intorno alle 8:30. La famiglia ha contattato subito i carabinieri, che hanno avviato le ricerche. Ma allo stesso tempo si è affidata ai social. Anche il sindaco di Lumezzane Josehf Facchini ha condiviso foto e appello.
«È uscita con una borsa bianca in zona Sant’Apollonio (via Valsabbia) e non ha più fatto ritorno a casa. Su richiesta dei familiari, condivido la foto qui sui social per facilitare le ricerche. Se qualcuno dovesse incontrarla e riconoscerla, contatti i carabinieri. In seguito alla denuncia di scomparsa, è già stato attivato il protocollo Persone scomparse e le autorità sono alla ricerca di Giuliana. Le pattuglie stanno perlustrando il territorio e tutti noi ci auguriamo possa essere ritrovata nel più breve tempo possibile».
La donna indossa una maglietta a maniche corte fucsia/rossa, a spalle golfino e pantaloni lunghi di colore scuro.