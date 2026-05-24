Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Lumezzane, anziana esce di casa senza farvi ritorno: ricerche in corso

I familiari della signora Giuliana hanno lanciato anche degli appelli sui social: se qualcuno dovesse vederla contatti subito il 112
La signora Giulia è scomparsa da Lumezzane
La signora Giulia è scomparsa da Lumezzane

È uscita di casa questa mattina, domenica 24 maggio, e non è più ritornata. La signora Giuliana è scomparsa intorno alle 8:30. La famiglia ha contattato subito i carabinieri, che hanno avviato le ricerche. Ma allo stesso tempo si è affidata ai social. Anche il sindaco di Lumezzane Josehf Facchini ha condiviso foto e appello.  

«È uscita con una borsa bianca in zona Sant’Apollonio (via Valsabbia) e non ha più fatto ritorno a casa. Su richiesta dei familiari, condivido la foto qui sui social per facilitare le ricerche. Se qualcuno dovesse incontrarla e riconoscerla, contatti i carabinieri. In seguito alla denuncia di scomparsa, è già stato attivato il protocollo Persone scomparse e le autorità sono alla ricerca di Giuliana. Le pattuglie stanno perlustrando il territorio e tutti noi ci auguriamo possa essere ritrovata nel più breve tempo possibile».

La donna indossa una maglietta a maniche corte fucsia/rossa, a spalle golfino e pantaloni lunghi di colore scuro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
donna scomparsaricerchecarabinieriLumezzane
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...