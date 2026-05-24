Lumezzane, anziana esce di casa senza farvi ritorno: ricerche in corso

È uscita di casa questa mattina, domenica 24 maggio, e non è più ritornata. La signora Giuliana è scomparsa intorno alle 8:30. La famiglia ha contattato subito i carabinieri, che hanno avviato le ricerche. Ma allo stesso tempo si è affidata ai social. Anche il sindaco di Lumezzane Josehf Facchini ha condiviso foto e appello.