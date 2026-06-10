Parmitano e la missione per la Luna: «Cosa cambia rispetto ad Apollo»

L’astronauta italiano sarà il pilota di Artemis III, nuova tappa del programma Nasa che prevede l’allunaggio nel 2028: «L’ho saputo in treno, per la prima volta ho perso le parole. Sono emozionato, ma ho due mondiali di triathlon e spero di non perdermeli»