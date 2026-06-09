Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaItalia e Estero

Artemis III, Parmitano nella missione per il ritorno verso la luna

Il viaggio è previsto nella seconda metà del 2027: si sperimenteranno nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion
Luca Parmitano - © www.giornaledibrescia.it
Luca Parmitano - © www.giornaledibrescia.it

L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis III della Nasa, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la Nasa.

L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione, prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna: è stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della Nasa per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Artemis IIIlunamissione spaziale
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...