Furto a Roncadelle: rubati gli orologi di Lorenzo, morto nel 2020

Un furto che non è stato solo una violazione della loro abitazione, ma anche – e soprattutto – una ferita profonda ai loro ricordi più intimi. La vicenda viene da Roncadelle e riguarda due coniugi, Daniela Curci e Francesco Chiarini, vittime di un’intrusione in casa sabato sera: dopo aver sentito l’allarme suonare, i due, giunti in casa, hanno fatto una scoperta dolorosa: i ladri erano arrivati fino alla camera di Lorenzo, il figlio scomparso nel 2020 a causa di una leucemia.

Leggi anche Addio a Lorenzo, piccolo angelo sempre col sorriso Dolore «Il nostro primo pensiero è andato subito alla sua camera: ho sentito una pugnalata al cuore nell’entrare – racconta Daniela –. Le sue fotografie erano state buttate a terra, i cassetti aperti con i vestiti sparpagliati ovunque. Non so cosa pensassero di trovare nella camera di un ragazzo: per loro si tratta sicuramente di cose di poco valore ma per noi sono i ricordi e tutto quello che rimane di nostro figlio».