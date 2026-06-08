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Furto a Roncadelle: rubati gli orologi di Lorenzo, morto nel 2020

La scoperta fatta sabato sera dai genitori del ragazzino scomparso nel 2020 per leucemia. Tra i beni sottratti anche l’orologio donatogli in ospedale. L’appello: «Restituiteceli»
Alice Resconi
La scrivania di Lorenzo in disordine dopo il furto
La scrivania di Lorenzo in disordine dopo il furto

Un furto che non è stato solo una violazione della loro abitazione, ma anche – e soprattutto – una ferita profonda ai loro ricordi più intimi. La vicenda viene da Roncadelle e riguarda due coniugi, Daniela Curci e Francesco Chiarini, vittime di un’intrusione in casa sabato sera: dopo aver sentito l’allarme suonare, i due, giunti in casa, hanno fatto una scoperta dolorosa: i ladri erano arrivati fino alla camera di Lorenzo, il figlio scomparso nel 2020 a causa di una leucemia.

Dolore

«Il nostro primo pensiero è andato subito alla sua camera: ho sentito una pugnalata al cuore nell’entrare – racconta Daniela –. Le sue fotografie erano state buttate a terra, i cassetti aperti con i vestiti sparpagliati ovunque. Non so cosa pensassero di trovare nella camera di un ragazzo: per loro si tratta sicuramente di cose di poco valore ma per noi sono i ricordi e tutto quello che rimane di nostro figlio».

Lorenzo in ospedale il giorno del suo quindicesimo compleanno
Lorenzo in ospedale il giorno del suo quindicesimo compleanno

È proprio questo il senso della perdita più grande: non tanto il valore degli oggetti sottratti, quanto ciò che rappresentavano. Ad essere stati trafugati sono stati anche gli orologi del giovane, oggetti dal valore affettivo incalcolabile: uno di questi era l’orologio regalatogli per i 15 anni, ricevuto in ospedale durante la malattia, simbolo di un futuro che non ha potuto vivere. «Ci hanno tolto un pezzo di cuore – continua la madre –. Siamo arrabbiati, feriti, amareggiati».

L’appello

Due degli orologi rubati
Due degli orologi rubati

Il furto infatti non lascia dietro di sé solo una casa svaligiata ma un dolore immenso che porta ad un appello: restituire quei ricordi, perché non sono semplici oggetti ma ciò che resta di un figlio strappato alla vita troppo presto.

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