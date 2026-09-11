Lonato: più servizi per le famiglie nel nido intitolato a don Tosi

Il nido ha un nome e un gestore per i prossimi cinque anni. La struttura, pronta ad aprire con 45 posti, sarà intitolata a don Giorgio Tosi e affidata alla cooperativa La Sorgente. La società si è aggiudicata la gara bandita dalla Centrale unica di committenza della Provincia e gestirà il servizio dal 2026 al 2031.
I posti
La struttura accoglierà bambini dai sei ai 36 mesi, con priorità per i residenti. I 45 posti potranno aumentare del 20%, come prevede la normativa regionale. I piccoli saranno suddivisi in sei sezioni, organizzate in base all’età e alle esigenze educative. Il nido sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30. Le famiglie potranno scegliere fra tempo pieno, part-time mattutino e pomeridiano. È previsto anche il post-nido fino alle 18.30, pensato per agevolare la conciliazione fra lavoro e vita familiare. Informazioni su tariffe e iscrizioni saranno fornite da La Sorgente all’indirizzo nidolonato@coop-lasorgente.com.
L’iscrizione
Per ridurre o azzerare la retta sono disponibili contributi comunali, la misura regionale Nidi gratis plus e il bonus Inps. Per il Don Giorgio Tosi, le famiglie con Isee fino a 20mila euro potranno beneficiare del contributo comunale e aderire a Nidi gratis plus per azzerare la retta mensile. Con un Isee compreso fra 20.000,01 e 25mila euro non è previsto il contributo comunale, mentre la misura regionale consentirà una riduzione di 100 euro al mese.
Le domande di adesione alla convenzione devono arrivare all’ufficio Servizi sociali entro il 25 settembre, con la documentazione richiesta. Un avviso distinto disciplina le agevolazioni per i nidi privati convenzionati Isola Felice e Coccinella, ai quali si applicano quote differenti.
«È motivo di grande soddisfazione l’apertura nei tempi previsti del nido, realizzato grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza», afferma il sindaco Nicola Bianchi. L’assessora ai Servizi sociali e alla prima infanzia Simona Marai definisce l’apertura «un modo concreto per potenziare le politiche per la famiglia».
Don Giorgio Tosi
L’intitolazione, approvata con la delibera 104, ricorda don Giorgio Tosi. Nato a Illasi nel 1958, fu curato a Lonato dal 1983 al 1996 e dedicò il proprio ministero a bambini, giovani e famiglie. Promosse doposcuola, attività pomeridiane, campi estivi e grest. Morì l’8 gennaio 2000 mentre cercava di soccorrere alcune persone coinvolte in un incidente stradale.