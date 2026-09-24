Grave incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 settembre, a Lonato del Garda, in galleria lungo la Sp11, dove un’auto si è scontrata con un mezzo pesante del soccorso stradale. Stando alle prime ricostruzioni ad avere la peggio sarebbe stato il conducente della Fiat Panda, che è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale con l’elisoccorso, dopo essere stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco. L’auto si è scontrata con un camion del soccorso stradale, che stava trasportando un altro mezzo. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Iseo. Strada chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Con la chiusura della galleria San Zeno il traffico è completamente bloccato, gravi disagi alla viabilità.
Lonato, incidente in galleria tra un camion del soccorso stradale e un’auto
Lo scontro è avvenuto sulla Sp11: i Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il conducente della Fiat Panda, trasportato in elisoccorso in ospedale in gravi condizioni. Galleria San Zeno chiusa, traffico in tilt
Simone Bracchi e Alice Scalfi
Lo scontro tra il mezzo pesante e la Panda in galleria
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