Lonato, incidente in galleria tra un camion del soccorso stradale e un’auto

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Lo scontro è avvenuto sulla Sp11: i Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il conducente della Fiat Panda, trasportato in elisoccorso in ospedale in gravi condizioni. Galleria San Zeno chiusa, traffico in tilt

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali