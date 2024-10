L’omicidio Ziliani al centro della puntata di «Messi a fuoco»

Il «trio criminale» torna in aula per l’appello. Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, condannati all’ergastolo in primo grado per l’omicidio di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù, uccisa dalle figlie e dal fidanzato di Silvia, la più grande, questa mattina sono attesi in tribunale per la prima udienza del processo d’appello.

La giornata in aula sarà ricostruita nella puntata di Messi a fuoco in onda stasera alle 20.30 su Teletutto. Nella prima parte della trasmissione, condotta da Andrea Cittadini, sarà ripercorsa l’intera vicenda e sarà proposta la voce dei protagonisti che si alterneranno in aula. A commentare la mattinata, in studio ci saranno Pierluigi Ferrari, inviato della Rai, Gabiele Moroni, storica firma del Giorno e Paolo Bertoli, cronista di cronaca nera e giudiziaria del Giornale di Brescia.

Seconda parte

La seconda parte della trasmissione sarà dedicata, invece alla vicenda di Marcheno, l’omicidio di Mario Bozzoli per cui è stato condannato all’ergastolo in via definitiva il nipote Giacomo, resosi protagonista nei primi giorni di luglio di una fuga terminata poi nella sua casa di Soiano. Detenuto a Bollate, Giacomo sta tentando la via della revisione del processo.