Lombardia carne, la fiera di Rovato al traguardo dei 135 anni

Sono 135 le candeline per la fiera rovatese che più rovatese non si può. Tutto pronto, nella capitale della Franciacorta, per l’edizione 2026 di Lombardia carne, la kermesse dedicata al mondo della carne a 360 gradi, alle tradizioni della terra, all’enogastronomia, allo stato di salute del comparto agricolo e dell’allevamento. Una tradizione iniziata nella seconda metà del XIX secolo e che, da allora, continua ad avere come epicentro l’area mercatale del Foro Boario.

La tradizione

Da anni l’Amministrazione comunale, con numerosi partner istituzionali e non, ha deciso di ampliare, valorizzando l’anima zootecnica – centinaia di bovini, ovicaprini ed equini presenti da tutta Italia – all’interno di un contenitore più ampio, capace di richiamare diverse migliaia di persone.

I dettagli del programma 2026 saranno svelati lunedì 9 marzo in una conferenza stampa fissata in un luogo simbolo di Rovato, il Convento dell’Annunciata sul Monte Orfano. La macchina organizzativa, però, è in moto ormai da mesi e le tre giornate di venerdì 20, sabato 21 e soprattutto domenica 22 marzo saranno ricchissime di appuntamenti da non perdere. Alcuni sono già stati annunciati, a partire dal «Gran Galà del manzo all’olio de.co. di Rovato». Sabato 21 marzo, alle ore 19.30, la tensostruttura riscaldata del Foro Boario ospiterà centinaia di buongustai (iscrizioni già aperte, fino esaurimento posti, attraverso il numero Whatsapp 340.2526554 o all’Ufficio commercio del Comune di Rovato).

In fiera

Il menù prevede l’aperitivo con i salumi dell’associazione Norcini di Rovato, casoncelli della comunità Shalom, il manzo all’olio De.Co. con polenta di mais rostrato rosso, vino rosso, dolce, acqua e caffè. La serata, dal costo di 35 euro, andrà a sostenere le attività della comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio. Sempre in tema di manzo all’olio, domenica 22 marzo a Lombardia Carne arriva il concorso «Il miglior manzo all’olio di Rovato», aperto ad appassionati dell’enogastronomia locale.

Due le categorie: ricetta della tradizione e ricetta del disciplinare De.Co. Appuntamento direttamente in fiera nella giornata clou, quella di domenica, tra le appassionanti gare degli esemplari in lotta per il totale di re (o regina) di Lombardia carne, tra spazi per bambini, convegni, degustazioni e tanto altro ancora. Un mondo, quello rovatese, che sarà raccontato in diretta anche da «In piazza con noi», su Teletutto. Appuntamento alle 11 di domenica 22 marzo, mentre sarà possibile trovare il programma completo della fiera sul sito.