Lite in centro a Brescia: accoltellato un 42enne, fermato l’aggressore

L’uomo è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire i motivi dell’aggressione, esclusa l’ipotesi della rapina

Simone Bracchi Giornalista 15 novembre 2026 1 ' di lettura

Un coltello - Foto simbolica Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti liteaccoltellamentocoltelloBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...