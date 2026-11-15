Lite in centro a Brescia: accoltellato un 42enne, fermato l’aggressore

Una lite nel centro storico di Brescia è degenerata nel sangue, quando uno dei due uomini ha estratto un coltello colpendo in più parti del corpo la persona con cui stava discutendo. L'uomo ferito, un 42enne, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita, mentre l'aggressore, sulla trentina, è stato caricato in auto e portato in Questura dai poliziotti della Volante, intervenuti sul posto velocemente.
È successo ieri sera, sabato 14 novembre, attorno alle 22.30 in corso Mameli. Una serata abbastanza movimentata, ma sicuramente è stata proprio questa aggressione a destare maggior preoccupazione tra i residenti e le persone che passavano nella via del centro. Sul posto, oltre alla Polizia,è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato al civile la persona ferita. La Polizia ha cristallizzato subito la scena, ma sono ancora in corso accertamenti per capire i motivi della lite. La cosa certa è che non si tratta di una rapina.