A Limone i fuochi sul lago del 24 maggio inaugurano la stagione

Poi, allo scoccare delle 22, i fuochi , che con i loro giochi di luci e colori illumineranno il borgo, capace di conservare intatto il suo fascino antico e di ammaliare il visitatore con atmosfere uniche tra i vicoli del centro storico e il pittoresco porticciolo.

L’estate

Ma l’intensa programmazione di eventi per ospiti e residenti, predisposta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franceschino Risatti e dal Consorzio Turistico Limonese, offre già in questi giorni numerose occasioni per una visita a Limone. Nel calendario di maggio spiccano, tra gli altri, gli appuntamenti dedicati al linguaggio universale della musica. Domenica 10 alle 21, in piazza Garibaldi, andrà in scena «Melodie sotto le stelle», con l’orchestra Archi Moderni Veneti che proporrà le più belle arie e canzoni del repertorio nazionale e internazionale. Domenica 17, alle 21 sul lungolago Marconi, spazio ai grandi successi del quartetto di Liverpool con «Beatles Story», un live show multimediale dedicato alle hit immortali composte dall’iconica band di Lennon e McCartney tra il 1962 e il 1970.

Limone sul Garda

La programmazione di maggio si chiude domenica 31, alle 21 in Piazzetta Borgo, con il concerto «Gran Galà d’Opera e Operetta»: ancora protagonisti gli Archi Moderni Veneti, insieme al soprano Claudia Oddo, per una serata di alto livello artistico e culturale. Un inizio di stagione scoppiettante, che proseguirà fino all’autunno inoltrato. Il programma completo è disponibile su questo sito web e sui canali social di Visit Limone.