Dal Lido delle Bionde a Punta Grò: i pontili di Sirmione restano inagibili

Estate sirmionese (ancora) senza pontili. A quello del Lido delle Bionde, in centro storico, inutilizzabile ormai per la terza stagione consecutiva, si aggiunge il pontile di Punta Grò, chiuso temporaneamente qualche giorno fa per motivi di sicurezza. Nel frattempo, è stato sistemato (con un investimento di 7mila euro) e riaperto al pubblico dei bagnanti il pontile della spiaggia Brema, inagibile dall’agosto 2025.
Strutture usurate
Con ordinanza del 25 giugno, il Comune ha disposto il divieto di accesso e l’inagibilità temporanea del pontile di Punta Grò a Lugana. «Il provvedimento - si legge sul sito istituzionale - è stato adottato a seguito di un sopralluogo tecnico dell’ufficio Lavori pubblici, che ha evidenziato criticità strutturali».
Ad essere ammalorate - chiarisce il vicesindaco Maurizio Ferrari - «non sono solo le assi di copertura, ma anche la parte strutturale sottostante. È quindi necessario un intervento completo. L’Ufficio tecnico sta già stilando un preventivo dei costi, che sosterrà il Comune. Chiederemo di rifare i pilastri non di legno - prosegue il vicesindaco - ma dello stesso materiale della vicina passerella pedonale, ricostruita nel 2024 in calcestruzzo e acciaio, quindi sarà necessario un passaggio alla Soprintendenza». Le tempistiche? «Confidiamo di ultimare i lavori per la prossima stagione» dice Ferrari.
Senza approdi
L’obiettivo temporale è lo stesso del pontile del Lido delle Bionde, che però è inagibile dall’estate 2024. Al centro di un’interrogazione discussa nel Consiglio comunale andato in scena l’altro ieri, lunedì, da parte del gruppo «SìAmo Sirmione», il rifacimento della struttura - simbolo della vita da spiaggia peninsulare dagli anni Cinquanta - ha avuto un iter decisamente più lungo.
Anche per la scarsa chiarezza sulle competenze di intervento: se spettasse, o meno, al Comune finanziare la manutenzione straordinaria della struttura, in concessione trentennale alla società Dharma srl insieme alle altre aree ed edifici del Lido dal 1994. Sta di fatto che, nel 2024, il Comune ha ottenuto la concessione del pontile. Nel Consiglio comunale del marzo 2025, il vicesindaco Ferrari aveva riferito di un «collaudo tecnico non superato, perché al 60% il pontile avevaproblematiche di portata. Una parte è da rifare».
Lunedì, gli ultimi aggiornamenti: «Il progetto è stato affidato all’ingegner Claudio Toniolo - chiarisce Ferrari -, è stato fatto il bando e ora si sta verificando la posizione della ditta vincitrice. I lavori saranno realizzati quest’inverno, con un costo di 265mila euro a carico del Comune».