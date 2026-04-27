Dalle lettere al direttore alla redazione: «Card GdB? Gente di Brescia»

Non solo, perché, come ha sottolineato Vallini, «cambiano gli strumenti, ma resta la relazione, quello che non cambia è il rapporto tra il GdB e i suoi lettori». E se quando si legge la relazione passa dalla firma, quando ci si incontra il rapporto passa dai volti; lo ha sottolineato il vice direttore Giorgio Bardaglio (che ogni giorno risponde a una lettera): «Stringervi la mano oggi è come farlo a persone, amici che si conoscono da tempo; noi però in modo atipico, io so come la pensate ma non vi avevo mai visto: oggi finalmente ci vediamo e possiamo abbracciarci».

Opinioni

Vallini ha definito la pagina delle Lettere un «parlamento aperto», e in un parlamento che si rispetti ognuno la pensa a suo modo. Così anche per il popolo delle lettere. Da destra a sinistra (anche con posizioni particolarmente radicali legate all’età), passando per chi ama la storia locale, chi i buoni sentimenti, chi punta il dito contro i disservizi, fino a chi non ama che si usino i titoli nobiliari perché siamo una Repubblica.

Eccoli allora alcuni nomi dei presenti: Renato Bettinzioli, Marzio Zizioli, Enzo Pasinetti (rigorosamente da Rezzato), Claudio Mor, Giuseppe Agazzi (che ha ricordato la mitica Renata Mucci), Roberta Verzeletti (da Brandico). La Sala Libretti era affollata da questo festoso popolo di giornalisti per hobby. Ma attenzione, non meno appassionati di chi lo è per professione; lo sanno bene Vallini e Bardaglio che devono scegliere tra le decine di lettere che arrivano ogni giorno. Visto lo spazio in pagina, sono chiaramente sempre di più gli scontenti. Quando però la propria lettera trova spazio ecco che la felicità cancella le delusioni precedenti.

Il linguaggio

«Si possono esprimere le proprie opinioni in grande libertà - ha sottolineato Vallini -, l’importante è che il linguaggio non sia aggressivo. E che non siano lettere diffamatorie». Questi gli unici limiti. Presto anche il limite di spazio verrà ampliato, grazie alla pubblicazione di più lettere sul sito del GdB: da oggi intanto la sezione loro dedicata è più visibile rispetto a prima. Il termine comunità è quello ritornato più volte, ma non per semplice retorica. Per un legame vero che si rinsalda quotidianamente tra il GdB e i suoi lettori, e questo accade anche grazie ai contributi di chi manda lettere: una comunità nella comunità. A tutti è stata regalata la «GdB Card», grazie alla quale si potrà accedere a nuovi servizi e iniziative. Come ha detto Maristella Apostoli: «Card GdB? Gente di Brescia, siamo noi».