Leone XIV al cardinale Re: «Servitore della Santa Sede tra i più stimati»

Il Pontefice ha scritto al porporato bresciano, da poco nominato decano emerito, sottolineandone «la capacità di affrontare le situazioni e i problemi con saggezza e concretezza»

Francesco Alberti Giornalista 12 ottobre 2026 1 ' di lettura