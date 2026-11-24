Il sindaco di Capriano del Colle Stefano Sala lascia la Lega: «Dimissioni irrevocabili: sono più civico e non condivido più i valori a livello nazionale». Con una lettera datata 23 novembre 2026, Sala ha comunicato ai vertici del partito le proprie dimissioni irrevocabili da militante, la rinuncia alla tessera ottenuta nel 2019 e all’incarico di commissario della sezione di Flero che ricopre invece da qualche mese.
Le ragioni
Alla base della decisione, una crescente distanza dal Carroccio. «Non riconosco più le vere linee che la Lega deve perseguire», scrive Sala, denunciando un partito che oggi vede «diviso piuttosto che unito da un progetto politico chiaro e orientato al bene comune». Il sindaco ha precisato che si tratta di una scelta «sofferta ma definitiva», dettata da ragioni di coerenza personale e politica.
Nella lettera non manca un ringraziamento alla segretaria provinciale Roberta Sisti e al personale della sezione di Brescia, dei quali riconosce il lavoro e la serietà. «Tengo a precisare – sottolinea il primo cittadino di Capriano – il lodevole lavoro del segretario provinciale Roberta Sisti e del personale della Sezione provinciale, che stanno lavorando in modo impeccabile per il bene del partito. A loro va la mia stima e il mio ringraziamento. La mia scelta è una presa di posizione politica e di coerenza personale, non un giudizio su chi opera ogni giorno con serietà sul territorio».
Per quanto riguarda la sezione di Flero, la documentazione sarà consegnata alla vicesindaca Elena Franceschini, designata da Sala per la gestione pro tempore dei rapporti con il gruppo locale. Con questa comunicazione si chiude dunque l'esperienza di Stefano Sala nella Lega, sia come militante sia come commissario di sezione. «Lascio ma senza rancore alcuno e porto con me tanta gratitudine», è la conclusione di Sala.